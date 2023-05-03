Yolsuzluğa itiraz eden öğretmen görev yerinden sürgün edildi

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN)'in Muş Bulanık Şube Temsilcisi olan öğretmen Serkan Bebek görev yaptığı okuldan Van'a sürgün edildi. Sendikanın "keyfi ve hukuksuz uygulama" olarak yorumladığı karara karşı hukuki olarak mücadelesine devam edeceğini belirten Serkan Öğretmen yaşadığı süreci soL'a anlattı.

'Sürgün edildiğimden İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün haberi yoktu'

Sürgün edildiğinizi nerden öğrendiniz? Nasıl oldu?

Sürgün edildiğimi soruşturma açıldıktan sonra henüz daha savunma vermeden önce öğrendim. Savunma vermeme rağmen ilçeden sürgün edileceğim halk içinde konuşuluyordu. Soruşturmanın ne denli güvenilir olduğunu da anlamak adına bu detayı sizlere söylemek istedim. Bulanık'ta son 6-7 yılda bütün soruşturmalara okul müdürleri üzerinden muhakkik atanırken benim soruşturma muhakkikim Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü yapıldı.

Birçok konuda şahitlerimi belirtmeme rağmen tek taraflı dinlemelerle şahsıma 20-30 gün içinde cezalar verildi. Bu şahıslar hakkında da görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacağız. Şahsıma açılan soruşturma 20-30 günde tamamlanırken Adıvar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü T.K. hakkında zimmet, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi iddialar olmasına rağmen, soruşturması biz adliyeye gidip suç duyurusunda bulunduktan hemen sonra 7 ayda zorla tamamlandı.

'Usulden hatalı soruşturmalar ve tek taraflı değerlendirmeler güven duygumuzu kaybettirdi'

Güven duygumuz kaybettiğimiz tek taraflı dinlemeler ve usulden hatalı soruşturmalarla karşı karşıyayız. Okuldaki personel bilgi sistemi (pbs) de okuldan ayrılmış olarak görüldüğümü ve açıklamada hizmet gereği soruşturma yazdığını görünce İl Milli Eğitim Müdürümüzü, teftiş kurulu başkanını ve İlçe Milli Eğitim müdürümüzü aradım. Konudan haberleri ve bilgileri olmadığını bana ilettiler. Daha sonra Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü'nü arayarak süreci anlattım. İl dışına Van'a sürgün edildiğimi, yazının İl Milli Eğitim'e tebliğ edildiğini, şahsıma ilgili tebliğlerin yapılacağını, Van'da il emrine verileceğini öğrendim.

'Görevi biten ücretli öğretmenler çalışıyor gibi gösterilerek hesaplarına para yatırılmış'

Sendikanız yolsuzlukların karşısında olduğunuz için olayın yaşandığını açıkladı. Nedir bu yolsuzluk konusu?

Bölgede aktif ve etkili bir sendikacılık yapıyoruz. Bulanık İlçe Milli Eğitim son 5-6 senede bakanlık müfettişlerinin geldiği soruşturmalar yürüttüğü bir yer. En son kamuoyuna basına yansıyan süreç, ilçemizde ücretli öğretmen üzerinden yapılan vurgun.

"Görevi biten ücretli öğretmenler çalışıyor gibi gösterilerek hesaplarına para yatırılmış ve bu paralar elden ve şahsi hesaplara toplanmış" iddiası üzerine bakanlık soruşturması başlatıldı. Süreç bakanlık müfettişleri tarafından da soruşturuldu sonrasında adli boyuta geçti. Bu yolsuzlukla alakalı valilik ve Kaymakamlığa sorduğumuz bütün sorular cevapsız bırakıldı.

'Görevi biten ücretli öğretmenler çalışıyor gibi gösterilerek hesaplarına para yatırılmış ve bu paralar elden ve şahsi hesaplara toplanmış'

Bu yolsuzlukta ilgili şube müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürünün ihmalleri ya da çalışıyor gibi gösterilen ücretli öğretmenler adına düzenlenen maaş evraklarında kimlerin imzası var? Bu süreçte ilçe milli eğitimde, görevden ihmalden dolayı idari anlamda ceza alan ya da ödeme çıkarılan şube müdürleri veya ilçe milli eğitim müdürü var mıdır? Bu soruların cevabı kamuoyundan gizleniyor.

TÖB-SEN Muş Temsilciliği ilkesel olarak yolsuzlukların ve hırsızlıkların karşısında olduğu için bu süreci yakından takip etti ve basın açıklamaları basında da yer aldı. İki kere bu yolsuzlukla alakalı basın açıklaması tarihi duyurduk. İlkinde sabahın yedisinde ilçe milli eğitim müdürü beni arayarak açıklamayı geri çekmemi istedi. İkinci basın açıklaması tarihini duyurduğumuzda da memleketimden Bulanık'a geliyordum. Arabada eşimin yanında beni aradı yine basın açıklamasını geri çekmemi istedi. Sendika olarak sadece yolsuzluk değil eğitim emekçilerinin yaşadığı bütün sorunlarda siyaset amacı gütmeden yaptığımız birçok çalışmada da İlçe Milli Eğitim ile karşı karşıya geldik. Yaptığımız sendikal faaliyetten ötürü insanların tepkisini aldık. Üyemiz A.G ve sorun yaşadığı okul müdürü T.K ile alakalı başka bir zimmet olayında üyemiz A.G ile sendikal bir mücadele verdik. Bu mücadelede birçok baskı ve ikircikli uygulamayla karşı karşıya kaldım. Hem adli hem de idari anlamda şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Fakat iki kişi arasındaki soruşturma birden bire bana döndürülerek şahsıma adli ve idari soruşturmalar açıldı.

'7 aylık küçük bir çocuğum olmasına rağmen bilinçli şekilde il dışına sürgün edildim'

Bulanık'ta bu açıkladığınız ya da takip ettiğiniz yolsuzluk konusunda bugüne kadar ne gibi sorunlarla karşılaştınız?

Karşılaştığım en büyük şeyi en başta yazayım. 2 ay sonra eş durumundan tayin alacağım, İlçe Milli Eğitim ve herkes tarafından bilinmesine rağmen, üstelik 7 aylık küçük bir çocuğum olmasına rağmen bilinçli şekilde il dışına sürgün edildim. Üyemiz A.G. ve okul müdürü hakkında idari soruşturma devam ederken, öğretmen evinde bu iki şahıs ve İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün bir toplantı yaptığını öğrendik. Üyemiz A.G. hukuksuz bir şekilde ilçe dışına Muş'un Varto İlçesi'ne sürgün edilmişti.

Üyelerimiz sendikamızdan istifa ettirilerek şikâyetçi olduğu yolsuzluk iddialarında bulunduğu okul müdürü hakkında bir gecede şikayetlerini geri çekmişti. Okul müdürünü gizlice aldığı toplantının akabinde, ilgili öğretmen What's App'tan bana attığı okul müdürünün suçunu ispatlayan delilleri sildi.

Bir yol bulmak ve barışmak için bir araya geldiklerini iddia edenler, bütün tarafları o gün oraya çağırırken sadece sendika başkanı olarak beni çağırmadılar. Yaptıkları barış da toplum tarafından garip karşılanmıştır. İnsanların aralarında sorunları çözmesine elbette karşı değiliz fakat bu toplantı öncesi sendikamızla hareket eden üyemiz A.G., 24 saat geçmeden şüpheli ve çelişkili beyanlarda bulundu, bilgi sistemine kaydedilen Varto'ya sürgünü bu toplantı sonrası kaldırıp ilçe içinde başka bir okula verildi.

Sendika olarak MEB Personel Genel Müdürlüğü ve MEB Teftiş Kurulu Başkanlığına ilgili evrakları göndererek bakanlık müfettişi talep ettik. Sendikamıza bu şahsın suç delillerini gizleme, değiştirme ve yok etme eyleminde bulunduğuna dair belgeler iletildi. Yaşadığı mobbingden dolayı istifa eden öğretmenlerin beyanları kamuoyu tarafından ayrıca biliniyor. Tüm bu yaşananların yanı sıra Adıvar İmam Hatip Ortaokulu'nda 7 ayda 1 öğretmen istifa etti. Bir öğretmen dilekçe vererek başka okula geçti. Bir öğretmen idari soruşturma sonucunda önce ilçe dışına sonra da ilçe içinde bir başka okula verildi. Okul müdür hakkında idari soruşturmalar da açıldı

'Umarım bu ayıpları ile utanırlar'

5 Mayıs Cuma günü saat 15.30'da Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde "Baskılara, yolsuzluklara sürgünlere karşıyız" diyerek bir basın açıklaması yapacağız. Bugün sendika yeleklerimizi giyerek halkımızı, kıraathaneleri, esnafları gezerek basın açıklamamıza davet ettik. Halkın desteğini basın açıklamasında herkes görecek. Köyümden insanların desteğini, velilerden, esnaflardan, öğrenci kardeşlerimizden bize verilen desteği görecekler.

Umarım bu ayıpları ile utanırlar. Hiçbir ahlaki değer, yedi aylık çocuğu olan birisini il dışına sürgün etmeyi meşru kılmaz.