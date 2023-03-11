Yanis Varufakis saldırıya uğradı

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Varufakis, cuma akşamı Atina'nın Eksarhia semtinde yemek yediği restoranın önünde kimliği belirlenemeyen kişilerce darbedildi. İlk yardım için başkentteki Evangelismos Hastanesine başvuran Varufakis'in burnunda kırık tespit edildi.

Mera 25'ten yapılan açıklamaya göre, Varufakis Avrupa'da Demokrasi Hareketi'nden (DiEM25) siyasetçilerle birlikte yemek yerken bir grup, tepki göstererek kendisini dışarı çağırdı. Grup, yanlarına konuşmaya gelen Varufakis'i darbetti.

Varufakis, 2015 genel seçimlerinde SYRIZA milletvekili olarak parlamentoya girerek, SYRIZA iktidarının maliye bakanı oldu.

Varufakis, 2018'de kendi liderliğinde kurulan Mera25 Partisi ile 2019 genel seçimlerinde yüzde 3,44 oy alarak meclise girdi. Mera25, 2019 seçimlerinde parlamentodaki 300 sandalyeden 9'una sahip oldu. Mera25'in bugün ise parlamentoda 6 milletvekili bulunuyor.