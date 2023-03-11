Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılım için ilk mesaj, DSP görüşmesi bugün

TV100'de Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar gündem oldu.

Ardor "Binali Yıldırım, Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Yeniden Refah’ı, Cumhur İttifakı’na davet ettiler. Kendilerinden aldığım bazı bilgiler var. Yeniden Refah Partisi’nin üst düzey yöneticileri ‘Şu anda onaylanan bir şey yok, başkanlık divanı oturup karar verecek, pazartesi açıklarız. milletvekilliği pazarlığına asla girmeyeceğiz, katılırsak kendi logomuzla katılacağız’ dediler" ifadelerini kullandı.



Ardor ittifak görüşmeleriyle ilgili "Öte yandan DSP ile görüşme var, bu akşam saatlerinde Önder Aksakal ve sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması bekleniyordu. Ancak yarına (bugüne) ertelendi. Bu durumda DSP’de Cumhur İttifakı’na katılabilir. HÜDA-PAR için depremden önce gelen bilgiler olumlu yöndeydi. Ön mutabakat ‘çok olumlu’ demişlerdi. Cumhur İttifakı’na HÜDA-PAR’da katılabilir. Anavatan Partisi’ne bir çağrı var. Anavatan’da Cumhur İttifakı’na katılabilir" dedi.