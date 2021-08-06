Yangınlardan etkilenen işverenlerin SGK prim borçları ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin orman yangınlarından etkilenen il ve ilçelerdeki işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) vermeleri gereken bildirgelerin verilme süreleri ile prim borçları ödeme sürelerini uzattıklarını açıkladı.

Bakan Bilgin, "Antalya, Mersin ve Osmaniye illerinin yangından etkilenen ilçelerinde 28 Temmuz ilâ 26 Ağustos; Adana ve Muğla illerinin yangından etkilenen ilçelerinde ise 29 Temmuz ilâ 26 Ağustos arasında SGK’ya verilmesi gereken belgelerin kuruma verilme süresi 26 Ağustos 2021’e uzatıldı" dedi.

Bakan Bilgin, "iş kazaları ve meslek hastalığı bildirimlerinin hariç tutulduğunu" ekledi.

Söz konusu illerdeki ödeme süresi geçmiş prim borçları, yapılandırma taksitleri ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldığını söyleyen Bakan Bilgin, "mücbir sebep dolayısıyla erteleme kapsamına giren borçların talep edilmesi halinde 24 ay faizsiz olarak taksitlendirilebileceğini" belirtti.