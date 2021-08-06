AKP'li Özhaseki protestoyu görmesin diye jandarmayı kalkan yaptılar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine AKP'nin Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin gelişine karşı bir protesto düzenlendi.

Osmaniye Düziçi belediye başkanı Alper Öner’in AKP’ye geçmesinin ardından AKPli milletvekilleri ilçeye gelmeye, hediyeler getirmeye başladı. Son olarak AKP'li Özhaseki’nin gelişine karşı CHP üyeleri ilçe girişinde “ bu ilçede halkın iradesi çalınmıştır” yazılı pankartla eylem gerçekleştirdi.

Polis ilk başta eylemi engellemeye çalışırken daha sonra jandarma eyleme karşı bir "çözüm" olarak eylemin önünü görünmeyecek şekilde kapatma yoluna gitti. Eylem sırasında da jandarma arabalarıyla pankartın önü kapatırken eyleme katılanlar jandarmaya “sen halkın mı AKP’nin mi jandarmasısın?” diyerek tepki gösterdi.

Daha önce AKP'ye geçen Belediye Başkanı Alper Öner "eylem yapmayın karşı karşıya gelmeyelim" şeklinde tehditlerde bulunmuştu.

CHP'den Düziçi Belediye Başkanı seçilen Öner, Haziran ayında CHP'den istifa ederek AKP'ye katıldığını duyurmuştu.