Bakan Pakdemirli'ye yangın bölgesinde isyan eden kadın gözaltına alındı

Muğla Milas Ortaköy’deki yangın söndürme çalışmalarına katılan kadınlar, yangından saatler sonra bölgeye helikopterle gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, “Her taraf yandı, helikopterler nerede, siz neredesiniz? Yazıklar olsun! Hükümet istifa!” diye tepki gösterdi. Bakan “buradayız” demekle yetinmiş, köyden hemen ayrılmıştı.

Umut Gazetesi'nin haberine göre Bakan Pakdemirli'ye tepki gösteren kadının gözaltına aldığı öğrenildi.