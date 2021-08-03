Yangınlardaki son durum açıklandı

Son 6 günde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'inin kontrol altına alındığı, 9'unun devam ettiği açıklandı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı.

Açıklamada, Son 6 günde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'inin kontrol altına alındığı, 9'unun devam ettiği belirtildi.

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