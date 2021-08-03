Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı.
Açıklamada, Son 6 günde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'inin kontrol altına alındığı, 9'unun devam ettiği belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yangınlardaki son durum açıklandı
Son 6 günde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'inin kontrol altına alındığı, 9'unun devam ettiği açıklandı.
Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı.
Açıklamada, Son 6 günde meydana gelen 154 adet orman yangınının 145'inin kontrol altına alındığı, 9'unun devam ettiği belirtildi.