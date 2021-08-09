Yangınlar birçok kuş türünü vurdu: Üreme mevsiminden kaynaklı çoğu telef oldu

ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Bilimsel Araştırmalar Sorumlusu ve Simurg Kuş Yuvası Derneği üyesi Araştırma Görevlisi İbrahim Kaan Özgencil yaşanan orman yangınları sonrası kuş türlerinin yangından epey etkilendiğini belirtti.

Küresel ölçekte de tehlikede olan türlerin olduğunu vurgulayan Özgencil üreme mevsiminden kaynaklı yangın alanlarında birçok kuşun telef olduğunu düşündüklerini belirtti.

Özgencil konuyla ilgili şunları kaydetti:

Son iki haftada Ege ve Akdeniz bölgelerimizdeki yangınların yaşandığı yerleri gösteren uydu görüntüleri ve haritalarla 2014-2018 yılları arasında yapılan Türkiye Üreyen Kuş Atlası çalışmasının sonuçlarını çakıştırdığımızda gördük ki yangınların yaşadığı bölgelerde üreyen veya ürediği düşünülen 150-200 kadar kuş türü var ve bunların dört tanesi nesli küresel ölçekte tehlikede olan türler. Bu kuş türlerinin birçoğu direkt olarak ve dolaylı yollardan yangınlardan etkilendiler. İnsanlar kuşlar uçabildikleri için yangından kolayca uzaklaşabileceklerine inanıyorlar ama bu ne yazık ki doğru değil. Akdeniz ve Ege bölgelerinde üreme mevsimi erken de gelse bazı kuşların birden fazla defa kuluçkaya yatıyor olması, bazı kuşların da hala yuvalarında uçamayan yavrular olmasından dolayı yangın alanlarında birçok kuşun telef olduğunu düşünüyoruz ve yangın bölgelerinden gelen bazı korkunç fotoğraflar da bunu kanıtlar nitelikte. Yuvada olmayan kuşlar da duman solumaya bağlı olarak gelişen ciddi sorunlar yaşıyorlar ve hayatlarını kaybedebiliyorlar. Hayatta kalsalar bile artık beslenecek veya onları destekleyecek yaşam alanları yok olmuş oluyor.

Konunun uzmanı olan birçok akademisyenin de defalarca dile getirdiği gibi yanan alanların dümdüz edilip ağaçlandırma yapılması kuşlar için de iyi olmayacaktır. Bu alanlar kendi hallerine bırakılmalı veya ormanların daha hızlı toparlanabilmeleri için tohumlama ve dal serme gibi yöntemlerden ötesi uygulanmamalıdır. Bu alanlar tekrardan orman kimliklerini geri kazanana kadar ve kazandıktan sonra onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapacaklardır. Bu çıkan yangınlar çok büyük ve “doğal” olmaktan çok uzak olsa da yine konunun uzmanlarının da belirttiği gibi bu ekosistemlerin çoğu periyodik yangınlara adapte olmuşlardır. Fakat tekrar altını çizmek isterim ki şu anda yaşadığımız olağanüstü bir durumdur, doğal olmaktan çok uzaktır ve tamamen direkt insan eliyle ve insan sebepli iklim değişikliği ve ihmalkarlıklar zincirlerine bağlı olarak gelişmiştir.

Bölgede hayvanseverler, gönüllü veterinerler ve sivil toplum kuruluşları çok büyük fedakarlıklarla yangınlardan etkilenen hayvanlara yardım etmeye çalışıyorlar. Yaralı ve yardıma muhtaç kuşların da onlara ulaştığı haberini alıyoruz. Bölgedeki onlarca gönüllüye ek olarak kurucu üyelerinden olduğum Simurg Kuş Yuvası Derneği olarak bizler de yangından etkilenmiş kuşlara yardım için hazır bekliyoruz.