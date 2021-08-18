Yangının külleri soğumadan orman katliamı girişimi!

Geçtiğimiz 2 Ağustos’ta Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde başlayan orman yangını ve ardından bölgede çıkan yangınlarda ise yüzlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu, yaban hayatı büyük zarar gördü. Ancak Çandır’daki orman yangınının henüz külleri bile soğumadan tamamı ormanlık alandan oluşan ve yanan bölgeden farklı bir arazide mermer ocağı açmak için11 Ağustos’ta ÇED süreci başlatılması tepki çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Ağustos’ta yayımladığı duyuruda, Bazalto Madencilik Tarım San. Tic. Ltd. Şti. adlı özel şirket tarafından Çandır köyü Dutdibi Mahallesinde açılması planlanan mermer ocağı projesinin ilgili yönetmelik kapsamında incelendiği ve projeyle ilgili ÇED sürecinin başladığı belirtildi.

Söz konusu mermer ocağı projesiyle ilgili hazırlanan ÇED dosyasında yer verilen bilgilere göre ilk etapta 100 hektarlık ruhsat sahasının 16,25 hektarlık (162,5 dekar) kısmının işletmeye açılması planlanıyor. Tamamı orman arazisinden oluşan bölgede kızılçam, sedir, göknar ve kermes meşesi gibi ağaç türlerinin yaygın olduğu belirtiliyor. İlgili kurumlardan görüş alınması sürecinin tamamlanmasının ardından projeye onay verilmesi durumunda ilk etapta kızılçam, sedir ve göknardan oluşan 1350 ağaç yok edilecek. Ancak bölgede bulunan çok sayıda maki türüne ait ağaç ve ağaççıkların da proje kapsamında yok edileceği kaydediliyor.

Yılda 300 bin metreküp blok mermer üretilmesi planlanan mermer ocağında çıkarılacak malzemenin yüzde 90’ının (270 bin metreküp) pasa olarak ayrılacağı, yüzde 10’luk kısmının (30 bin metreküp) ise mermer olarak değerlendirileceği belirtiliyor. Bu amaçla proje alanında 55 bin metrekarelik bir pasa (atık) depolama alanının ayrılması planlanıyor.