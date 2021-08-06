Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma

Muğla’da devam eden orman yangınlarına müdahalede, denize inen yangın söndürme uçağının jetski ile önüne geçilerek engellendiği iddiaları üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Önceki gün yangın söndürme çalışmaları esnasında su almak için deniz yüzeyinde ilerleyen yangın söndürme uçağının bu hamlesi, önüne çıkan bir jetski tarafından yavaşlatılmıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yangın söndürme uçağının su almak için deniz yüzeyine indiği, o esnada jetskinin uçağın önüne geçtiği ve yangın söndürme uçağının yavaşlayarak durduğu görülüyordu.

Olayla ilgili olarak Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bodrum ilçesinde gerçekleşen orman yangınlarında yangın söndürmekle görevli uçağın denizden su almak için denize alçaldığı ancak bir su aracıyla denizde dolaşan şahsın engellemesi yüzünden zaman kaybına sebebiyet verdiğine ilişkin haberler üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi Suçundan soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Muğla'da su almak için denize inen 2 İspanyol uçağından birinin önüne jetski çıkmıştı. Uçak durmak zorunda kalırken, Titanik Otel yetkilisi "Jetski bizim değil, zaten uçaklar engellenmemiş" demişti.