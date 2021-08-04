Uçağın önüne jetski çıkmıştı: 'Bizim değil ama zaten uçaklar engellenmemiş'

Muğla'da yangınlar pek çok noktada devam ederken, söndürme çalışmalarının yetmediği bölgelerde havadan müdahale giderek daha önemli hale geliyor.

Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında su almak için denize inen 2 İspanyol uçağından birinin önüne bugün jet skiler çıktı. Durmak zorunda kalan uçak ve jetski sürücüsü hem tehlike atlattı hem de uçaklar beklemek zorunda kaldı. Olay sosyal medyada büyük tepki çekerken, görüntülerdeki koyda jetskiler Titanik Deluxe Bodrum Otel'in önünde dolaşıyor.

Sosyal medyada yayılan ve tepki çeken video

Uçakları engellememiş!

Konuyla ilgili soL'un ulaştığı otel yetkilisi jetskilerin kendilerine ait olmadığını iddia etti. Genel Müdür Asistanı olduğunu söyleyen kişi konuyla ilgili sorumuzu yanıtlarken "Bizim değil jetskiler ama önemli de değil uçakları zaten engellememiş" diye konuştu. Yetkili şöyle dedi:

"Görüntülerdeki jetskiler bizim jetskilerimiz değil ayrıca uçaklar da engellenmemiş. Çok fazla bilgi kirliliği var. Titanik Otel olarak sürekli gündemde olduğumuz ve bir algı operasyonu olduğu için böyle oluyor. Bizim değil jetskiler ama önemli de değil uçakları zaten engellememiş."

Otel yetkilisi kendilerine tahliye ile ilgili resmi kurumlardan herhangi bir tebliğ ya da bilgi gelmediğini söyleyerek, otelde normalde 750 kişinin çalıştığını şu anda da otelde kalanların olduğunu belirterek yangın durumunda nasıl hareket edeceklerini de şöyle anlattı:

"Otelde 2 tahliye yolumuz vardı, perşembe yangın çıktığında. Otobüs ve araçlarımızı hazır ettik ancak alevler hızlıca kapımıza geldi. Sonra misafirlerimizi bizim tekne ve yatlarımızla ve desteğe gelenlerle karşı koylara ve diğer otellere tahliye ettik. Herhangi bir durumda aynı şekilde hareket edeceğiz."

Otelin daha önce yanan alana inşa edilmesi tartışması: 'Kamuoyu bizden özür dilemeli'

Otel Bodrum Güvercinlik Mahallesi'nde 13 yıl önce çıkan orman yangınının ardından yeşillendirileceği söylenen araziye yapıldığı söylentileri nedeniyle de gündemde. O dönem Muğla Orman Bölge Müdürü olan eski AKP Antalya Milletvekili İbrahim Aydın 13 yıl önceki bu yangının ardından “Ormanlık alanlar ve imar yerleri belli. Kesinlikle iddia ediyorum ki yanan yerler ne 2B kapsamında olacak ne de imara açılacak. Dışarıda söylenenlere itibar edilmesin. Yakın zamanda yanan yerleri temizleyeceğiz. Ekim ayında ilk yağmurlarla birlikte tohumlama ve fidan dikimi yaparak yeşillendireceğiz” demişti.

Ancak bu ifadelere rağmen yanan arazinin bir bölümünde lüks oteller yapıldı. 2016’da yapılan Titanic Deluxe Bodrum da aynı alanda yer alıyor.

Ancak otel yetkilisi bu konuyla ilgili söylenenlerin doğru olmadığını iddia etti ve "Titanic Grubu hiçbir zaman yanan bir alana otel dikmedi. 2014'te önceden inşaatı başlamış ama tamamlanmamış yeri aldı. Otelin olduğu yer bizim grubumuz satın alınmadan çok önce Orman Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen alanda. Orası 1987'den beri turizm tesis alanı" diye konuştu.

Otelin bulunduğu alan

Otel yetkilisi bu konuların yanlış bilindiğini öne sürerek, kamuoyunun "kendilerinden özür dilemesi" gerektiğini de söyledi. "Bölgede diğer oteller de varken yalnızca bizimle uğraşılmasını da sorgularım" diyen genel müdür asistanı, turizm tesis alanı ilan edilmesini gerekirse tartışabileceğini söyledi.