Yangın bölgesi, ÇED raporuna gerek duyulmadan maden şirketine verildi!

Geçtiğimiz aylarda Muğla’nın bir çok yerinde çıkan büyük yangınlar sonrasında devletin özelleştirmeler ve sermaye talanına yönelik hamlelerinden biri de Köyceğiz Çayhisar Vadisi’nin Efes Olivin şirketine maden faaliyetleri için verilmesi oldu.

Köyceğiz’in en önemli içme su kaynaklarından Çayhisar Deresi ve Çayhisar Vadisi’nin ÇED raporuna gerek duyulmadan maden faaliyetleri için Efes Olivin şirketine verilmesi Köyceğizlilerin tepkilerine yol açtı. Yaklaşık yedi yüz elli hektarlık alanın sermaye eline hiçbir kural gözetmeksizin verilmesi, gerek doğal kaynaklar, gerekse bölgede yaşayanların sağlığı açısından büyük tehlike barındırıyor.

Yangın öncesi ve sonrası Çayhisar Vadisi

Çevre dernekleri ve bölgede yaşayan insanlar, Çayhisar Vadisi’nde buluşarak ÇED muafiyeti kararına tepkilerini dile getirdi. ÇED muafiyeti iptal davası için bilirkişiler eşliğinde yapılan keşif sonrası dosyada yer alan bilgiler arasında maden ruhsat sahasının yüz hektarlık bölümünün “kesin korunan doğal sit alanı”nı ihlal ettiği görülüyor. Bilirkişiler eşliğinde yapılan keşif sonrasında Sandras Dağı’nda yanan ve Anayasanın 169. Maddesine göre tekrar ağaçlandırılması gereken orman alanları da görüldü.

Doğasına sahip çıkan, yangın sonrası yaygınlaşan sermaye talanının karşısında duran Köyceğizliler, yaşam kaynaklarını yok eden özelleştirme uygulamalarının karşısında mücadele etmeye devam edeceklerini belirttiler.