İkizköy adaletsizliğe direniyor: 'Savunma hakkımızı sonuna kadar kullanacağız'

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'ndeki Akbelen Orman'ında Yeniköy ve Kemerköy Enerji’ye Kömür Madeni İşletmesi için verilen iznin iptali için hukuki mücadelesini sürdüren İkizköy Çevre Komitesi ve KARDOK Derneği, bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’ye Akbelen Ormanı’nda kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali istemiyle açılan davada mahkeme heyetinin ve karşı tarafın avukatlarının, İkizköylülerin avukatlarını engellemek için hakaretlerde, kısıtlayıcı müdahalelerde ve saldırılarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, İkizköylülerin adalete erişim ve savunma hakkını sonuna kadar kullanacağı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

7 Eylül 2021 Salı günü, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ’ye Akbelen Ormanı’nda kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali istemiyle açtığımız davada aylardır heyecanla beklediğimiz bilirkişi keşfi vardı. Nihayet bilim insanlarından oluşan bir heyet, Akbelen Ormanı’nın İkizköy için, biz yöre halkı için ve doğa için ne anlama geldiğini tarafsız bir gözle yerinde gözlemleyecek, inceleyecekti. Ormanımızın neden orman kalması gerekliliğini bilim insanlarına doğrudan aktarabilecektik.

Maalesef keşif umduğumuz gibi gelişmedi. Başlangıçta mahkeme heyeti planlanan buluşma noktasında durmadan geçti gitti. Buluşma noktasında biz İkizköylüler ve Akbelen Ormanı’na sahip çıkan yaşam ve doğa savunucusu dostlarımız vardı; yanımızda durmadılar. Avukatlarımız heyetin yerini tespit edip alana ulaşıncaya kadar keşif, davacı taraf olan biz İkizköylüler temsil edilmeden başladı.

Avukatlarımızın ısrarlı taleplerine rağmen, keşfe KARDOK Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve uzmanlarımız alınmadı. Oysa şirketin çok sayıda yöneticisi keşifteydi. Keşif sırasında, avukatlarımızın sözlerinin defalarca şirket avukatı ve mahkeme heyetindeki bir hakim tarafından sık sık kesildiğini de öğrendik. Maalesef, iş bir noktada Murat Yüksel isimli bu hakimin avukatlarımız Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal’a, keşfe gözlemci olarak katılmış Adana Barosu avukatı Şiar Rişvanoğlu'na ve İkizköy Çevre Komitesi gönüllüsü Deniz Gümüşel arkadaşımıza hakaret içeren sözler etmesine kadar vardırıldı.

Bütün bu haksız müdahalelerin ve hakaretlerin İkizköy halkının haklı davasında, kömür madeninin yarattığı çıplak gözle görülebilen ekolojik yıkımı bilim insanlarının dikkatinden kaçırma çabası olduğuna inanıyoruz.

Maddi bir beklentileri olmaksızın mücadelemize gönülden ve tüm güçleriyle destek veren değerli avukatlarımıza yapılan hakaretlerin İkizköy halkına da yapıldığını düşünüyoruz. Avukatlarımıza yapılan hakaretler biz yurttaşların adalete erişim hakkını ve savunma hakkını kısıtlamaktır. Kabul edilemez, bağışlanamaz!

10 yıllardır Akbelen Ormanı ve Işıkdere mahallemiz gibi pek çok doğal ve kültürel değerimizi, yaşamlarımızı yok ede ede ilerleyen kömürün önünde avukatlarımızla birlikte insanca yaşam hakkımızı savunmak için duruyoruz. Yaşam hakkı mücadelemizi yargının önünde, yasalar, Anayasa ve evrensel insan hakları çerçevesinde avukatlarımızın desteği ile yürütmeye devam edeceğiz. Adalete erişim ve savunma hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Hakaretler, kısıtlayıcı müdahaleler, saldırılar bizi durduramayacak.

#AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz

İkizköy Çevre Komitesi ve KARDOK Derneği