İkizköylülerin avukatları: Tarafgir hakim hakkında soruşturma başlatılsın

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy Mahallesi'ndeki Akbelen Orman'ında Yeniköy ve Kemerköy Enerji’ye Kömür Madeni İşletmesi için verilen iznin iptali için açılan dava kapsamında dün bilirkişi heyeti bölgede keşif yaptı.

İkizköylülerin avukatları KARDOK Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri, keşfe ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Avukatlar, yapılan keşifte "meslek hayatında görmedikleri ve hakimlik mesleğine uymayan suç oluşturan tavır ve uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını" belirtti. Açıklamada, "Keşfi yöneten Hakim Murat Yüksel uzun süre davacı avukatları dışında kimseyi keşfe dahil etmedi. İtirazların ardından maden alanı içindeki inceleme noktasına sadece Muğla, İzmir ve Adana Barolarından gözlemci avukatlar dahil olabildi. Davacı KARDOK Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ve mahkemeye daha önceden davacı tarafın uzman olarak sunduğu kişiler maden sahası içine alınmadılar" denildi.

'Hakim hukuk dışı uygulamalar yaptı, hakaret etti'

KARDOK Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin keşfe katılmalarının anayasal hakları olduğunu belirtmelerine rağmen hakimin hukuk dışı tavır ve uygulamalarına devam ettiğini kaydetti. Avukatlar açıklamanın devamında şunları söyledi:

"Tarafgir hakim Murat Yüksel’in yönettiği ve maden sahası, Akbelen ormanı ve Karadam köyü olmak üzere 3 ana bölümde yapılan keşif esnasında, beyanlarımızı sunmamızı yasal taraf haklarımızı kullanmamızı engelleyen buna karşı termik santral avukatının usule aykırı davranışlarına göz yuman hakim Murat Yüksel biz avukatlara 'ruh hastası' ve 'şov yapmayın' gibi ifadeler kullanarak 'görevi kötüye kullanma' ve 'hakaret' suçlarını işlemiş ve en nihayetinde de yargı görevini kasıtlı olarak yapmadığını fark etmemiz üzerine bizleri 'reddi hakkim' talebinde bulunmak zorunda bırakmıştır.

'Soruşturma başlatılmalı'

Keşif tutanağına da ihtirazi kayıt koyarak keşfi kabul etmediğimizi beyan edip keşfin yenilenmesi talebinde bulunduk. Hakim Murat Yüksel aynı zamanda İkizköylülerin de adalete olan güvenini sarsan tavır ve uygulamalarıyla hakimlik mesleğine de zarar vermiştir. Halkın bir daha bunu yaşamaması için Adalet Bakanlığı'nın ilgili hakkim hakkında derhal soruşturma başlatması gerekir."