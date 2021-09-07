Bilirkişi keşfi başladı: 'Akbelen ormanını vermeyeceğiz!'

Muğla'nın Milas ilçesindeki İkizköy’de yapılması planlanan kömür madeni için Akbelen Ormanı’nın asırlık kızılçam ağaçlarının kesilmesine karşı köylüler direnişe geçip nöbet tutmaya başlamışlardı.

Akbelen Ormanı'nda YK Enerji'ye kömür madeni işletmesi için verilen iznin iptali için İkizköylüler tarafından açılan davada bilirkişi keşfi başladı.

Akbelen Ormanı nöbet alanında Milas-Ören Karayolu kenarında döviz ve pankartlarla bilirkişiyi karşılayan yurttaşlar ‘‘Akbelen Ormanını Vermeyeceğiz’’ sloganı attılar.

Bilirkişi heyeti durmadan gitti

Yüzlerce yurttaşın hazır bulunduğu Akbelen Ormanı girişi; davacı KARDOK avukatları Arif Ali Cangı ve İsmail Hakkı Atal'ın bir gün önce mahkemenin naip üyesi ile belirledikleri buluşma noktasındaydı. Ancak, bilirkişi aracı bu noktada durmadan hızla uzaklaştı. Uzun süre davacı avukatları heyete telefonla da ulaşamadı.

Yaklaşık yarım saat sonra davacı avukatları İkizköy Işıkdere mevkiinde heyeti bulup keşfe katılabildi. Hakim uzun süre davacı avukatları dışında kimseyi keşfe dahil etmedi. İtirazların ardından maden alanı içindeki inceleme noktasına Muğla, İzmir ve Adana Barolarından gözlemci avukatlar dahil olabildi. Davacı KARDOK Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri ve mahkemeye daha önceden davacı tarafın uzman olarak sunduğu kişiler hala maden sahası nizamiyesinde bekliyor.

Köylülere yüzlerce kişilik destek

Bu arada İkizköylüleri desteklemek için Akbelen Ormanı'na gelen yüzlerce kişi ve yöre halkı nöbet alanında forum yapıyor. Akbelen mücadelesinin ve orman-maden-enerji politikalarının tartışıldığı forum sloganlar ve türküler eşliğinde sürüyor.