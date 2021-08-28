İkizköy'de yağma sürüyor: 'Mahkeme kararına rağmen çalışıyorlar'

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC Holding'in doğa katliamına karşı bölge halkının direnişi sürüyor.

Termik santrale yakıt sağlayan linyit madeni sahasının genişletilmesi için yok edilmek istenen Akbelen Ormanı’nda bölge halkının başlattığı mücadele yankı bulmuştu. Muğla 1. ve 3. İdare Mahkemeleri, açılan iki davada da yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Öte yandan köylüler karara rağmen gece saat 04.30 sıralarında bölgede çalışmaların devam ettiğini söyleyerek o anları kaydetti.