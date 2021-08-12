Akbelen için mahkeme kararını verdi: 'Dur artık LİMAK!'

Muğla İkizköy’de yer alan ve termik santrale yakıt sağlayan linyit madeni sahasının genişletilmesi için yok edilmek istenen Akbelen Ormanı’nda bölge halkının başlattığı mücadele için önemli bir karar çıktı.

İki ayrı mahkemeden çalışmayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Orman koruma altında

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nde süren Entegre Tesis ÇED Muafiyeti iptal davası ve Muğla 1. İdare Mahkemesi’ndeki orman kesimi iptal davasında karar çıktı. Her iki davada da mahkemeler, “yürütmenin durdurulması” kararını aldı.

Kararla birlikte, bölgede yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılıp raporlar hazırlanacak. Mahkeme bu süreçlerin ardından yeni bir değerlendirmede bulunabilecek. Tüm bu süreçler boyunca yürütmenin durdurulması kararı geçerli olacağı için orman yasal olarak tamamen koruma altına alınmış olacak.

Basın açıklaması yapıldı

İkizköy Çevre Komitesi ve KARDOK Derneği adına basın açıklamasını okuyan İkizköy Çevre Komitesi'nden Esra Işık "Bugün bizim için bir bayram, 2 yıldır sürdürdüğümüz direniş sayesinde Mahkeme çok doğru, çok yerinde kararlar verdi. Bundan sonra hiç kimse ağaçlarımıza dokunamaz. Başta Milas Kaymakamı ve Muğla Valisi olmak üzere tüm yetkililerin mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamalarını, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerindeki rehabilitasyonu, kapasite arttırımı ile ve kömür madenlerindeki genişletme projelerine ilişkin tüm işlemlerin derhal durdurulmasını, Akbelen Ormanı’nı korumalarını ve müdahale edilen doğal ortamların eski haline getirilmesini bekliyoruz. Ayrıca yaşanan orman yangınlarından sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ve Orman Genel Müdürlüğü’ne, Akbelen Ormanı dahil olmak üzere orman ekosistemlerini daraltan ya da yok eden tüm tahsis izinlerini ve kesim programlarını iptal etmeye çağrısında bulunuyoruz. Kömürcü şirket, ormanımızı, tarım alanlarımızı, zeytinliklerimizi, köyümüzü, yani yaşam alanlarımızı terk edinceye dek mücadeleye devam ediyoruz. Akbelen Ormanını Terk Etmiyoruz!" açıklamasında bulundu.

100 ağaç kesilmişti

YK Enerji, 8 Ağustos tarihinde yeniden ormana girip yaklaşık 100 kadar ağacı kesmiş, kesimler köylüler tarafından durdurulmuştu.

9 Ağustos günü alana gelen jandarma, direnişçilerin alandan çıkmasını istemiş, ancak direnişçiler nöbetlerini sürmüştü. Aynı günün gecesinde saat 00.30 civarında alana yeniden gelen jandarma ekipleri nöbet tutan kişileri yerlerde sürükleyerek dışarıya çıkarmış, nöbet alanının girişine ise barikat kurmuştu. Direnişçilerin jandarma barikatı önündeki nöbetleri ise devam etmişti.