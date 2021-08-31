Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören yurttaşların elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları ertelendi.
Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yangın bölgelerinde fatura erteleme kararı
Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yangından etkilenen yurttaşların elektrik faturalarının tahsilatları üç ay süreyle ertelendi.
Haber Merkezi
Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerinde yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören yurttaşların elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları ertelendi.