Yangın bölgeleri için kiralanan İHA'lara ilişkin çarpıcı iddia

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Orman Genel Müdürlüğü'nün Baykar Savunma'dan orman yangınlarının yaşandığı Antalya ve Muğla için saati 7 bin 800 TL’den, Manisa içinse saati 13 bin 200 TL’den insansız hava aracı (İHA) kiraladığını öne sürdü.

Karasu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, her biri toplamda 1530 saat garanti uçuş yapacak İHA'lar için vatandaşın cebinden 44 milyon 69 bin TL çıktı.

Alımlara ilişkin bazı belgeler de paylaşan Karasu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Orman Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanının dünürü Özdemir Bayraktar'ın sahibi, damadı Selçuk Bayraktar’ın Teknik Müdürü olduğu Baykar Savunma'dan Antalya, Muğla için saati 7 bin 800 TL’den, Manisa içinse saati 13 bin 200 TL’den İHA kiraladı.

Her biri toplamda 1530 saat garanti uçuş yapacak İHA'lar için vatandaşın cebinden 44 milyon 69 bin TL çıktı.

O zaman sorularımızı soralım:

Görevi yangın tespit, müdahale ve söndürme süresini kısaltmak olan İHA’lar ciğerlerimiz yanarken havada mıydı?

Yangınların çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?

Antalya, Muğla ve Manisa’da İHA’ların kullanacağı Star Safir 380 HD kamerasını neden Orman Genel Müdürlüğü karşıladı?

'Adana'ya neden teklif verilmedi?'

İhale şartnamesinde Adana da varken, Baykar Savunma bahsi geçen kamera maliyetini karşılamamak için mi Adana’ya teklif vermedi?"

1️⃣ Orman Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanının dünürü Özdemir Bayraktar'ın sahibi, damadı Selçuk Bayraktar’ın Teknik Müdürü olduğu Baykar Savunma'dan #Antalya, #Muğla için saati 7 bin 800 TL’den, #Manisa içinse saati 13 bin 200 TL’den İHA kiraladı. #ManavgatYaniyor pic.twitter.com/YoiFirvUEy — Ulaş Karasu (@ulasskarasu) July 29, 2021

Karasu'nun iddialarına ilişkin ulaşmaya çalıştığımız Orman Genel Müdürlüğü, soruları yanıtsız bıraktı.