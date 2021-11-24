Yandaşların 'şerefsiz' manşeti attığı isme Erdoğan'dan 'devlet törenli' karşılama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri olarak bilinen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ı Saray'da konuk etti.

Devlet töreniyle Erdoğan tarafından karşılanan bu isim, yakın dönemde yandaş medya tarafından ilginç haberlere konu olmuştu.

AKP'nin bir dönem 15 Temmuz'un arkasındaki güç olarak bile tanımladığı BAE ve Nahyan için Yeni Şafak gazetesi "Şerefsiz bunlar" manşeti atmış, TRT ise "Orta Doğu'da nerede bir karışıklık ve çatışma ortamı varsa, arkasında onun adı anılıyor" ifadesini kullanmıştı.