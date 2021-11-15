TRT onun için 'Ortadoğu'nun karanlık prensi' demişti: Türkiye'ye geliyor

TRT Haber geçen yıl Şubat ayında yayınladığı haberinde onun için "Orta Doğu'da nerede bir karışıklık ve çatışma ortamı varsa, arkasında onun adı anılıyor. Peki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir numaralı ismi, bölgedeki birçok ülkede müdahaleleri olan Muhammed bin Zayed kim?" diyordu.

Şimdiyse Birleşik Arap Emirlikleri'nin fiili lideri olarak bilinen Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye'ye gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in 24 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Zayed'in ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele almak amacıyla görüşmelerde bulunmak için Türkiye’ye geldiği, çantasındaki başlıklardan birinin de BAE'nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olduğu kaydedildi.

'Dostum bin Zayed' dönemi mi başlıyor?

AKP iktidarının Mısır'da Müslüman Kardeşler'i deviren darbe ve Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle suçladığı, Körfez'de Katar krizinden itibaren gerilim yaşadığı BAE'den bu üst düzey ziyaret, ülkücü mafya Sedat Peker'in bu ülkede bulunması nedeniyle de önem taşıyor.

Peker son açıklamalarında yer değiştirebileceği sinyali vermişti. BAE liderinin Türkiye'yi ziyaret edecek olması da bu yönde bir adımın atılacağı yorumlarına yol açıyor.

AKP iktidarı ile BAE arasındaki gerilimin düşürülmesi sinyalleri ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesiyle verilmişti. İkili ilişkilerin ele alındığı açıklanan bu görüşmeyi 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın Ankara'ya gelerek Erdoğan ile görüşmesi izledi. Erdoğa, Varlık Fonu Başkanvekili ve Yatırım Ofisi Başkanının da bu görüşmeye katıldığını söylemiş ve "İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" demişti.

Son olarak 31 Ağustos'ta Erdoğan'ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi yaptığı duyurulmuştu. Görüşmede "iki ülke ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtilerek ayrıntıya yer verilmemişti.