Ankara'da kritik görüşme: 'Peker yer değiştirecek' iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’ın Türkiye'ye gelerek Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Görüşmeye ilişkin bir paylaşımda bulunan Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy, "Yarın Ankara’nın çok önemli misafirleri var gibi. Bin Zayed ‘in Türkiye’ye geleceği ve Peker’in de BAE’den ayrılabileceği konuşuluyor" dedi.

Peker de sinyal vermişti

Türkiye ilişkilerinin uzun süre oldukça gergin olduğu BAE ile son dönemde yeniden temasa geçerken, çeşitli düzeylerde 'normalleşme' görüşmeleri yapılıyor.

Bu görüşmelerde ekonomik ilişkiler merkezde bulunurken, BAE'de bulunan ülkücü mafya Sedat Peker'in iadesinin de konuşulduğu öne sürülüyordu.

Peker, 12 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda "Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar" demiş, jet ski üzerinden çektiği videoda ise "Azem kardeş bazen film bitti denildiği yerden yeniden başlar. Bir gün Montenegro olur, başka gün başka bir yer olur" ifadesini kullanmıştı.



