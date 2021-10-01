'Yandaşlara ödenen kur farkı 77 milyar 949 milyon TL!'

AKP iktidarının yandaş şirketlere 2014-2020 arasında ödediği kur farkının 77 milyar 949 milyon TL olduğunu belirtildi.

Haber Merkezi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "2014-2020 yılları arasında Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan projeler için Hazinenin yandaş şirketlere ödediği toplam kur farkı: 77 milyar 949 milyon TL!!!" dedi.

Yavuzyılmaz, yıllara göre ödenen kur farkına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

2020 yılı ödenen kur farkı: 16.230.588.127 TL

2019 yılı ödenen kur farkı: 10.117.321.727 TL

2018 yılı ödenen kur farkı: 25.117.477.188 TL

2017 yılı ödenen kur farkı: 8.798.220.568 TL

2016 yılı ödenen kur farkı: 3.748.570.280 TL

2015 yılı ödenen kur farkı: 9.284.858.675 TL

2014 yılı ödenen kur farkı: 4.652.884.235 TL

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