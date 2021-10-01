'Yandaşlara ödenen kur farkı 77 milyar 949 milyon TL!'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "2014-2020 yılları arasında Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan projeler için Hazinenin yandaş şirketlere ödediği toplam kur farkı: 77 milyar 949 milyon TL!!!" dedi.
Yavuzyılmaz, yıllara göre ödenen kur farkına ilişkin şu bilgileri paylaştı:
2020 yılı ödenen kur farkı: 16.230.588.127 TL
2019 yılı ödenen kur farkı: 10.117.321.727 TL
2018 yılı ödenen kur farkı: 25.117.477.188 TL
2017 yılı ödenen kur farkı: 8.798.220.568 TL
2016 yılı ödenen kur farkı: 3.748.570.280 TL
2015 yılı ödenen kur farkı: 9.284.858.675 TL
2014 yılı ödenen kur farkı: 4.652.884.235 TL