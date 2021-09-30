Kurum arpalığa döndü: Yönetim kurulu üyesine 100 bin lira limitli kredi kartı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin (USHAŞ) arpalığa döndürüldüğünü söyledi.

USHAŞ’ın Yönetim Kurulu üyesine aylık 100 bin lira üst limitli kredi kartı çıkartılarak serbest harcama yetkisi verildiğini kaydeden Bulut, USHAŞ’ın Covid-19 test kitlerini Sağlık Bakanlığı’na 3-4 katı pahalıya sattığının Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktığını söyledi.

Bulut, “Hangi yönetim kurulu üyesine 100 bin TL harcama yetkisi verildi? USHAŞ, COVİD 19 kitlerine hangi firmadan satın aldı? Sağlık Bakanlığı bir an önce bu sorulara yanıt vermeli” ifadesini kullandı.

Arpalığa döndü

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı eski AKP’li Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin’in yaptığı Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’nin kanunsuz uygulamalarla arpalığa döndürüldüğünü kaydetti.

Bulut, bir iç yönerge olmaksızın şirket alım, satım, ödeme, kiralama ve bunların finansman konularının çift imza ile yürütüldüğünün, ayrıca yönetim kurulu kararı ile bir yönetim kurulu üyesine şirket ad ve hesabına kullanılmak üzere aylık 100 bin lira üst limitli kredi kartı çıkartılarak serbest harcama yetkisi verildiğinin Sayıştay tarafından tespit edildiğini belirtti.

Test kitleri 3-4 kat pahalıya satılmış

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Bulut, USHAŞ tarafından yapılan satın alımların yeterli düzeyde piyasa araştırması ve maliyet analizi yapılmadan temin edildiğinin de tespit edildiğini kaydederek, “USHAŞ tarafından Covid-19 RT qPCR Tespit Kiti Testi 25 TL ile 30 TL arasında birim fiyatlarla; Covid-19 Ekstraksiyon Kiti Testi ise 9 TL ile 10 TL arasında birim fiyatlarla bir firmadan satın alınmış. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, DMO aracılığıyla daha sonra Covid-19 RT qPCR Tespit Kiti Testini 9,8 TLden, Covid-19 Ekstraksiyon Kiti Testini 6,73 TL'den satın almaya başlamış. Yani USHAŞ, Sağlık Bakanlığı’na aynı ürünü 3-4 kat pahalıya satmış” dedi.

KHK ile kurulan yüzde yüz kamu sermayeli bir şirket olan USHAŞ’ın liyakatten uzak atamalarla adeta AKP’nin çiftliğine çevrildiğini kaydeden Bulut, halkın vergileriyle finanse edilen kurumun kanunsuz uygulamalarla kamuyu zarara uğrattığını söyledi. Bulut, “Asgari ücretin 2.825 TL olduğu, 10 milyon işsizin olduğu ülkede, insanlar karnını bile doyuramazken, bir yönetim kurulu üyesine, asgari ücretin 35 katı üzerinde harcama yetkisi verilmesi ahlaken de vicdanen de kabul edilemez. Hangi yönetim kurulu üyesine 100 bin TL harcama yetkisi verildi? USHAŞ, COVİD 19 kitlerine hangi firmadan satın aldı? Sağlık Bakanlığı bir an önce bu sorulara yanıt vermelidir” ifadesini kullandı.