Sağlık harcamaları 10 katına çıktı: Erdoğan Saray'a hastane mi yaptırdı?

Bugünlerde en çok Sayıştay raporları tartışılıyor. Hukuki bir yaptırımı olmadığı gibi, aslında devletteki usulsüzlüklerin çok küçük bir kısmını belgeyen bu raporlar yine de gündem olmayı başarıyor. Bazı durumlarda da ülkenin emekçilerinin ürettiği değerlerin nasıl savurganca harcandığını gösteriyor.

Bunun son örneği Cumhurbaşkanlığı'nın sağlık masraflarına harcadığı para oldu. 2019 yılında 5 milyon lira olan sağlık harcamalarının 2020 yılında 51 milyon liraya çıktığı anlaşıldı.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan bugünkü köşesinde "Saray'a hastane mi açıldı?" diye sordu. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bir yılda…

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına harcandı derseler iki nedenle karşı çıkarım.

BİR: Saray hasta yatağı mı? Saray bir yıldır hastalıkla boğuştuğu için mi ülke bu kadar kötü durumda. Çaresiz halde!

Çalışanlar ayda bir tam teşekküllü sağlık kontrolünden mi geçiyor? Üçte biri kalp ameliyatı, içte biri bağırsak ameliyatı, üçte biri beyin ameliyatı mı geçirdi?

51 milyon nereye harcandı?

İKİ: hal böyle olsa bile çalışanlar SGK kapsamında değil mi?

Gitselerdi Ankara Şehir Hastanesi’ne. Cumhurbaşkanı’nın söylediğine göre şahane yer. Dünyanın gıpta ile baktığı hastane.

Saray çalışanları da sağlık problemleri için orayı seçselerdi.

Yoksa…Hastaneyi ayaklarına mı getirmişler?

Yok artık bu kadarını da yapmamışlardır!..

Bir yılda harcanan 51 milyon lira maske alımıyla, dezenfekte alımıyla açıklanamaz.

Belli, Saray’da laboratuvar kurulmuş, küçük bir hastane oluşturulmuş.

Saray çalışanları için özel hastane kurulduysa skandal…

Cumhurbaşkanı için 51 milyon lira harcanarak şahsına özel hastane yapıldıysa rezalet…

Şahsım hükümetim, şahsım devletimden sonra şahsım hastanesi çok şaşırtıcı değil.."