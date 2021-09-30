Berkin'in anne ve babasına Erdoğan'a hakaret davası açıldı

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla dava açıldı.

Elvan çiftinin Berkin’in katili olduğu gerekçesiyle cezalandırılan polisin yargılandığı davanın 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021 tarihli duruşmalarından sonra yaptıkları açıklamalar sebebiyle ayrı ayrı dokuz yıl dört aya kadar hapisleri isteniyor.

‘Terör örgütlerinin içine aldığı’ demişti

Gezi Parkı eylemleri sırasında o dönem başbakan olan Erdoğan, “Herkes ‘Polise emri kim verdi’ diye soruyor. Açıklıyorum, emri ben verdim” demişti.

Erdoğan, açıklamalarının dozunu daha da artırarak Elvan’ı ölümünden üç gün sonra “Terör örgütlerinin içine aldığı, terör örgütlerinin içinde yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk” diye tanımlamış, annesi Gülsüm Elvan’ı da yuhalatmıştı.

Gülsüm ve Sami Elvan da Erdoğan’ın bu açıklamaları nedeniyle 23 Eylül 2020 ve 29 Ocak 2021’deki duruşmaların sonrasında İstanbul adliyesinin önünde yaptıkları açıklamalarda oğullarının öldürülmesinde Erdoğan’ın sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, Erdoğan’ı açıklamaları nedeniyle eleştirmişti.

Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’ne bağlı polislerin her iki duruşmanın sonrasında yapılan açıklamaları savcılığa bildirmesine üzerine Elvan çifti hakkında soruşturma başlatıldı.

‘2014’ten bu yana adalet arıyoruz’

Diken'den Canan Coşkun'un haberine göre Gülsüm Elvan, savcılıkta verdiği ifadede sözlerinin eleştiri olduğunu, kimseye hakaret etmediğini ifade etti.

Sami Elvan da şunları söyledi: “Biz 2014 yılında çocuğunu kaybetmiş ve o tarihten bu yana adalet arayan bir aileyiz. Adliyeye geldiğimizde bu adaleti bulamadığımız için eleştiri mahiyetinde söylemlerde bulunuyoruz. Bu sözlerimin arkasındayım. O dönemin başbakanı olan kişi çocuğumu terörist olarak nitelendirdi ve eşimi miting alanında yuhalattı. Ben kimseye hakaret etmedim. Gerçekleri dile getirdim ve eleştiride bulundum.”

İlk duruşma 20 Ocak 2022’de

Elvan çifti, haklarında takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Ancak Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Enes Kocakale, Gülsüm ve Sami Elvan’a yönelttiği ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması yönünden yeterli şüphe olduğunu iddia ederek iddianame düzenledi.

İddianame, İstanbul 43’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşma 20 Ocak 2022’de yapılacak.

AYM başkan vekili: Ailenin haysiyeti zedelendi

Erdoğan’ın oğulları hakkındaki açıklamaları nedeniyle Elvan ailesi Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. AYM, Berkin Elvan’a ‘terörist’ denilmesi nedeniyle ailenin eziyet ve onur kırıcı muameleye maruz kaldıkları yönündeki başvuruyu reddetmişti.

Karara muhalefet eden AYM Başkan Vekili Engin Yıldırım ise “Gerek koma sürecinde, gerekse de vefatından sonra merhum çocuk üzerinden kamuoyunda birtakım siyasi tartışmalar yaşanmış ve durumuyla ilgili çeşitli spekülatif değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu tartışma sırasında başvurucular çocuklarıyla ilgili ortaya atılan bazı itham ve iddialara da katlanmak zorunda kalmış, haysiyetleri de zedelenmiştir” ifadelerini kullanmıştı.