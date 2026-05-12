Yandaşlar hedef göstermiş, BirGün muhabirinin babası açığa alınmıştı: Suç duyurusunda bulunuldu

BirGün muhabiri Sarya Toprak'ın yandaş Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik hedef gösterilmesinin ardından Bursa’da kamu emekçisi olarak görev yapan babası Hasan Toprak görevden uzaklaştırılmıştı.

BirGün, Toprak'ı hedef gösterenlere karşı Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesince gazeteciler ve basın meslek örgütleri temsilcileri, dayanışma için Çağlayan Adliyesi'nin önünde bir araya geldi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Uğur Güç, burada yaptığı açıklamada, "Bugün basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da hedef halini almıştır. Gazeteciler yaptıkları haberler nedeniyle hedef gösterme, yargı baskısı ve aileleriyle tehdit edilerek susturulmaya çalışılmaktadır. Gazeteci Sarya Toprak da Gülistan Doku cinayetiyle ilgili yaptığı haberler nedeniyle hedef alındı, dijital lince maruz kaldı. Sarya Toprak'ı hedef gösterenler, Gülistan Doku cinayetini işleyenlerle suç ortaklığı yapmaktadır. 'Cinayete yardım ve yataklık' TCK 39'a göre suçtur, gazetecilik suç değildir" ifadelerini kullandı.

DİSK Basın-İş'ten Alparslan Aydın da "Değerli meslektaşımız Sarya Toprak'ı ve çok değerli babasına dayanışmalarımızı ifade etmek istiyoruz. Aynı zamanda tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı'ya ve onlarca hapishanede bulunan gazeteci arkadaşlarımıza dayanışmamızı ifade etmek istiyoruz. Bu aslında sadece meslektaşlarımızı değil, sadece BirGün'ü değil, sadece basın meslek örgütlerini değil, aslında tüm emekçi halkımızı ilgilendiren bir saldırı silsilesi bu" diye konuştu.

'Sistematik olarak hedef alınıyorum'

Hedef gösterilen Sarya Toprak yaptığı açıklamada, "Öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bu rejime biat etmeme kapasitesi olan dahi herkesi hedef alan, şeytanlaştıran bir rejimle karşı karşıyayız. Medyanın çoğunluğunu ele geçiren ve yandaş medyayı kendi fikirlerini yaygınlaştırmak, kendine düşman gördüğü herkesi şeytanlaştırmak için kullanan bir güruh var kaşımızda" dedi.

Yeni Akit'e tepki gösteren Toprak, konuşmasına şöyle devam etti:

Yeni Akit, adına gazete demek istemiyorum, bunların yaptığı şey gazetecilik değil. Benim için bir paçavra orası. Ve Zekeriya Say isimli tetikçi, beni ve ailemi 18 Nisan'dan beri sistematik olarak hedef alıyor. Babamın KESK üyesi olmasını, kamu emekçisi olarak bir KESK üyesi olarak 'marjinal örgütlerle sokağa dökülüyor, bir terörist' diyerek kriminalize ediyor. Benim çalıştığım kurumu, yaptığım haberleri kriminalize ediyor. Burada topyekun bir saldırı olduğunu görmek zorundayız.

'Gazetecilik üzerindeki baskılara son verilsin'

BirGün muhabiri Melisa Ay ise gazetesi adına basın açıklamasını okudu.

Açıklamada, "Gülistan Doku cinayetine dair yaptığı haber sebebiyle muhabirimizin hedef alınması yalnızca haber alma hakkına yönelik bir saldırı değildir, bu saldırı kadınların yaşam hakkını savunanlara, kayıp kadın dosyalarının takipçilerine, kamunun gerçekleri öğrenme hakkına ve adalet arayışına yönelmiştir" denildi.

"Bu saldırı, hakikatin peşinden giden gazetecilere açık bir gözdağıdır" denilen açıklamada, "Kadın cinayetlerinde, şüpheli kadın ölümlerinde, kayıp kadın dosyalarında, çocuk istismarı vakalarında kamu gücünün ve siyasi ilişkilerin sorgulandığı her olayda gazetecilerin susturulmak istenmesinin yeni bir örneğidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sarya Toprak yalnız değildir. Gazetecilik üzerindeki baskılara son verilsin. Kamu emekçisi Hasan Toprak göreve iade edilsin" vurgusunda bulunuldu.

Ne olmuştu?

BirGün muhabiri Sarya Toprak, Gülistan Doku dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheli Uğurcan Açıkgöz hakkındaki yaptığı haberin ardından Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik olarak hedef gösterildi.

Haberde, Uğurcan Açıkgöz’ün uzun namlulu silahlarla verdiği pozlara ve amcası Cihan Açıkgöz’ün, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde AKP Tunceli İl Başkanı olmasına yer verilmişti. Cihan Açıkgöz halen AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi.

Say’ın paylaşımlarının ardından Yeni Akit’te yayınlanan haberde Sarya Toprak’ın gazetecilik faaliyeti kriminalize edilirken ailesi de haberin konusu haline getirildi. "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"na aykırı biçimde ailenin kişisel bilgileri paylaşıldı.

Haberde, Sarya Toprak'ın 30 yıllık kamu emekçisi ve KESK üyesi olan babası Hasan Toprak'ın görev yaptığı kurum ve memuriyet geçmişine dair bilgilere yer verilirken, Toprak'ın KESK üyesi olması ve sendikal faaliyetleri hedef gösterildi.

Hedef göstermenin ardından Hasan Toprak hakkında, çalıştığı kurumda bir personelin yaklaşık iki ay önce yaptığı şikâyet üzerine idari soruşturma başlatıldı. Şikâyette Toprak’a “mobbing” ve “dini değerlere hakaret” suçlamaları yöneltildi. Dosyada bu suçlamaları destekleyen herhangi bir somut kanıt yer almadı.

Soruşturmaya ilişkin kurumdaki personelin ifadeleri alındı fakat herhangi bir görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmadı. Ancak bir buçuk aydır yürütülen soruşturma henüz tamamlanmamışken, 29 Nisan’da Toprak için ani bir görevden uzaklaştırma kararı verildi.