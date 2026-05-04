Yeni Akit tarafından hedef gösterilen BirGün muhabirinin memur babası açığa alındı

Bursa’da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluşta müdür yardımcısı olarak görev yapan 30 yıllık kamu emekçisi Hasan Toprak, görevinden uzaklaştırıldı. Karar, BirGün muhabiri kızı Sarya Toprak’ın Gülistan Doku dosyasına ilişkin haberinin hemen ardından geldi. Yeni Akit, Toprak ailesini açık bir şekilde hedef gösterdi.

BirGün’ün haberine göre 30 yıllık devlet memuru ve KESK üyesi olan Hasan Toprak hakkında, çalıştığı kurumda bir personelin yaklaşık iki ay önce yaptığı şikâyet üzerine idari soruşturma başlatıldı. Şikâyette Toprak’a “mobbing” ve “dini değerlere hakaret” suçlamaları yöneltildi.

Dosyada bu suçlamaları destekleyen herhangi bir somut kanıt yer almadı. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan soruşturma sürecinde Toprak görevine devam etti.

Soruşturmaya ilişkin kurumdaki personelin ifadeleri alındı fakat herhangi bir görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmadı. Ancak bir buçuk aydır yürütülen soruşturma henüz tamamlanmamışken, 29 Nisan’da Toprak için ani bir görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Yeni Akit hedef gösterdi

Karar, Hasan Toprak’ın kızı, BirGün muhabiri Sarya Toprak’ın Gülistan Doku dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheli Uğurcan Açıkgöz hakkındaki haberinin ardından geldi. Haberde, Uğurcan Açıkgöz’ün uzun namlulu silahlarla verdiği pozlara ve amcası Cihan Açıkgöz’ün, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde AKP Tunceli İl Başkanı olmasına yer verilmişti. Cihan Açıkgöz halen AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi.

Bu haberin ardından BirGün muhabiri Sarya Toprak, 18 Nisan’dan itibaren yandaş Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik olarak hedef gösterildi.

Say’ın paylaşımlarının ardından Yeni Akit’te yayınlanan haberde Sarya Toprak’ın gazetecilik faaliyeti kriminalize edilirken ailesi de haberin konusu haline getirildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı biçimde ailenin kişisel bilgileri paylaşıldı. Haberde baba Hasan Toprak’ın görev yaptığı kurum, memuriyet geçmişi, KESK üyesi olması ve sendikal faaliyetleri de hedef gösterildi.

Harekete geçme çağrısı yaptılar

Sosyal medyadaki bu paylaşımlarda emniyet, Bursa Valiliği ve AKP Bursa İl Başkanlığı’nın resmi hesapları etiketlenerek “harekete geçme” çağrısı yapıldı.

Bu yayınların hemen ardından, yaklaşık bir buçuk aydır hakkında soruşturma yürütülen ancak bu süre boyunca herhangi bir tedbir kararı uygulanmayan Hasan Toprak’a, 29 Nisan’da görevinden uzaklaştırıldığı tebliğ edildi. Aynı gün İl Müdürlüğü’ne çağrılan Hasan Toprak’a karar sözlü olarak da ifade edildi.