'Yandaşa gidecek' denilmişti: Havalimanı ihalesini alan firma şaşırtmadı...

Açıldığı günden bugüne tarifeli bir uçuşun yapılmadığı Balıkesir Merkez Havaalanı’nda enerji alım ihalesi yapılmış ve konuyu CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin “belli ki ihaleyi bir yandaşa verecekler” diyerek gündeme taşımıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın bakan olmadan önce, CEO olarak görev yaptığı Çalık Holding, Balıkesir’de üzerine uçak inmeyen Merkez havaalanındaki enerji ihalesini kazandı.

CHP’li Aytekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu karar malumun ilanıdır. İhaleyi gündeme getirdiğimizde yandaşa vermek için ihaleye çıkmışlar diyorduk, sonuç açıklandı. Çalık Holdinge bağlı Samsun merkezli Yeşilırmak Dağıtım ihaleyi aldı. Bizi şaşırtmadılar. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri ve AKP yöneticileri konuyu gündeme getirdiğimizde koro halinde böyle bir durum olmadığına dair açıklama yapıyorlardı. Buyursunlar şimdi kamuoyuna cevap versinler" dedi.

AKP’nin kurduğu rant sistemini eleştiren Aytekin “AKP bu ülkede vatandaşın cebindeki son kuruşa dahi göz diken, kendine bağlı şirketleri zengin eden bir yapı olduğunu bir kez daha gösterdi. AKP üzerine tarifeli uçak inmeyen havaalanında rant yaratma peşinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Şimdi ‘ucuza elektrik veriyoruz’ diyecekler. Madem ucuza elektrik verebilme imkanı vardı, vatandaşa gelince niye %45 zam yaptınız? Hangi şirket, zarar edeceği bir ihaleyi alır? Balıkesir Merkez Havaalanı, Zafer Havaalanından sonra en büyük israftır. Bari havaalanı önümüzdeki Teknofest için kullanılsın. En azından Balıkesir’in kalkınmasına bir nebze de olsa katkısı olur” diye konuştu.