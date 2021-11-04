Cumhuriyet gazetesi Barış Terkoğlu "İmamoğlu'nun dozerleri damadın kapısına dayanabilir" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kurucularından olduğu NUN Vakfı'nın Beykoz'da bulunan okulunun imara aykırı olduğu tespit edilmişti. Konuyla ilgili yeni gelişmeleri aktaran Terkoğlu, yazısında "İmamoğlu’nun yönettiği belediyenin dozerleri, Cumhurbaşkanı’nın damadının okulunun kapısına dayanacak" ifadesini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanının damadı Berat Albayrak, Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak ve Sabah ve ATV'nin sahibi Ömer Faruk Kalyoncu tarafından kurulmuş olan, yönetiminde ise Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak, Mehmet Kalyoncu'nun eşi Gökçe Kalyoncu gibi isimlerin yer aldığı NUN Vakfı kısa bir sürede büyümüştü.

Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf tutulan ve imar kolaylığı sağlanan vakfın 3 yıl önce Beykoz'da kiralamış olduğu parsel yeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi tarafından incelemeye alınmıştı. 554 bin 843 metrekare olan parselin 267 bin 858 metrekarelik kısmı, üç parça halinde, en az 49 yıllık sözleşmelerle, toplamda aylık 19 bin 120 lira+KDV gibi çok düşük bir bedelle kiralanmıştı. Bu tespit üzerine İBB'nin Beykoz ve Bakırköy cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Terkoğlu, İBB'nin söz konusu kiralamada imzası bulunan kişilerin yargılanmasını, sözleşmenin iptal edilmesini ve kamunun uğradığı 6 milyon 526 bin 269 liralık zararın tahsil edilmesini istediğini belirtti.

İmar Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişlerin hazırlamış olduğu rapora değinen Terkoğlu, parsellerde taban alanında 432 metrekare, toplamda ise 1506 m2 fazla inşaat yapıldığını ve toplam 3 bin 277 metrekare ruhsatsız yapı tespit edildiğini belirtti. Terkoğlu, bu tespitin İBB tarafından Beykoz Belediyesi’ne bildirildiğini, bu doğrultuda ruhsat ve iskân belgelerinin iptal edilerek işlem yapılması ve ruhsatsız yapıların kaldırılmasını istediğini ifade etti.

AKP’li Beykoz Belediyesi'nin gerekeni yapmadığı takdirde İBB'nin harekete geçeceğini ifade eden Terkoğlu "Bu durumda, İBB’nin devreye girerek, yaptığı incelemenin sonucunda ortaya çıkan kanunsuzluğu düzeltmesi gerekecek. İmamoğlu’nun yönettiği belediyenin dozerleri, Cumhurbaşkanı’nın damadının okulunun kapısına dayanacak" dedi.