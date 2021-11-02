Berat Albayrak istifa ettiği gün TÜGVA'nın WhatsApp grubunda konuşulanlar ortaya çıktı

Türkiye Gençlik Vakfı‘na (TÜGVA) ait olduğu iddia edilerek sızdırılan belgelere yenileri eklenmeye devam ediyor. Son sızan belgelerde, 8 Kasım 2020 tarihinde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından yapılan yazışmalar ortaya çıktı.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, ‘TÜGVA Aile Meclisi’ grubunda geçen konuşmalarda istifaya ilişkin TÜGVA üyesi bir kişinin, “Değerli arkadaşlar; #SeninleyizBeratAlbayrak tag ile güçlü bir destek veriyoruz. Milli duruşu, milli mücadeleyi yedirmeyeceğiz…” diye yazdığı, daha sonrasında bir grupta bir tweet paylaştığı görüldü.

Gruptaki bir başka TÜGVA üyesi ise bu mesajın ardından, “Abi Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile istifa etmiş olması muhtemel değil mi? Ya da ondan icazet almadan istifa etmesi mümkün mü? Ya da günün sonunda Cumhurbaşkanımız istifayı kabul ederse karşı pozisyonda konumlanmış olmuyor muyuz? Ya da istifa etti mi Sn. Bakan?” diye soruyor.

Bir Başka TÜGVA üyesinin ise, “Biz yanında olduğunu belirtelim abi reisin kabul ederse yapacak bir şey yok şu an kesinlikle yanında olmamız gerekli” yorumunda bulunduğu görülüyor.

TÜGVA'ya ait bir diğer WhatsApp grubunda Soylu'nun istifasının ardından paylaşılan mesajlar da ortaya çıkmış, o mesajlarda Soylu'ya tepki olduğu görülmüştü.