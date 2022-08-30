Yandaş yazar: Kılıçdaroğlu Resmi Gazete'de ne yayımlanacak öğrenmek için köstebek görevlendirmiş

Yandaş yayın Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na AKP’den bilgi sızıyor” iddiasını köşesine taşıdı.

Likoğlu, “Kılıçdaroğlu,“hükümet Resmi Gazete’de ne yayımlayacak” merakıyla önceden bilgi almak için köstebek görevlendirmiş anlaşılan. Resmi Gazete gece 24.00’ten sonra ilan edilir. Ama Resmi Gazete’de yayımlanacak kararlar gün içinde belli olur” diye yazdı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan paylaştığı “Borçlarınızı ödemeyin” videosundan bir gün sonra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den 6 milyon kişinin icra borçlarıyla ilgili açıklama geldiğini yazan Likloğlu, “Kılıçdaroğlu’nun yine içeriden bilgi alıp bu paylaşımı yaptığına ilişkin şüpheler üzerine 'kafamızı kullanma' kararı aldık. Nihayetinde çok boyutlu bir paketten bahsediliyor. Öyle Kılıçdaroğlu video paylaştı diye bir saat sonra açıklanabilecek bir çalışma değil. Bu paketin nasıl hazırlandığını, kimler tarafından hazırlandığını, hazırlık aşamalarını konuştuk. Bunun için de aklımızı kullanmaya karar verdik” dedi.

'Kılıçdaroğlu köstebek görevlendirmiş anlaşılan'

Likoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Ağustos’ta “Borçlarınızı ödemeyin” çağrısı yaptığı ve ertesi gün “Ben söyledim hükümet yaptı” dediği bazı icra borçlarının silinmesi ile ilgili olayın şöyle gerçekleştiğini aktardı:

"-1.000 TL altındaki alacaklara ilişkin “icra takibinin terkini” konulu toplantı

-7 Haziran 2022 saat 12.00’de Dikmen Hâkim Evi’nde Adalet, Hazine Maliye, Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı üst düzey yetkilileri bir araya gelerek çalışmaya start verildi.

-27 Haziran 2022 saat 15.00’te yine Dikmen Hakim Evi’nde bir toplantı daha yapıldı.

-28 Haziran 2022 saat 12.00… Yine Dikmen Hakim Evi’nde toplantılar devam etti.

-27 Temmuz’da çalışmada gelinen sonuçlar masaya yatırıldı.

-29 Temmuz’da toplantılar yine aynı bakanlıkların bürokratların katılımıyla devam etti.

-10 Ağustos’ta çalışmaya son şekli verildi.

-17 Ağustos’taki toplantı Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleşti.”

İcra borçlarıyla ilgili çalışmanın taslak aşamasına gelince köstebeğin Kılıçdaroğlu’na haber uçurduğunu ve 24 Ağustosta videonun çekildiğini yazan Likoğlu, CHP liderinin “Faizli KYK borçlarını ödemeyin” çağrısını da hatırlatarak yazına şöyle devam etti: “Eskiden gazeteler çok özel haberleri matbaada başka gazeteler tarafından görülmesin diye tedbirler alırdı. Bazı gazeteler de matbaada diğer gazetelerin manşetini görmek için adam bulundururdu. Kemal Kılıçdaroğlu da “Acaba hükümet Resmi Gazete’de ne yayımlayacak” merakıyla önceden bilgi almak için köstebek görevlendirmiş anlaşılan. Resmi Gazete gece 24.00’ten sonra ilan edilir. Ama Resmi Gazete’de yayımlanacak kararlar gün içinde belli olur.

Motorlu araçların ÖTV’si konusunda Cumhurbaşkanı’na verilen yetki ile ilgili kararı Kemal Bey’in köstebeği bu anlayışla elde etti anlaşılan. Neticesinde de Kılıçdaroğlu’a yine kamera karşısına geçmek düştü.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak’ta daha önce yayımlanan "Bay Kemal'in köstebeği kim?" haberiyle ilgili “Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!” açıklamasını yapmıştı.