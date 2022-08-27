Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak'ın manşetine yanıt: 'Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor'

Bugün Yeni Şafak gazetesinde manşetten görülen "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı paylaşım ve açıklamalar gündeme getirilmişti.

Kılıçdaroğlu, gazetenin söz konusu manşetinin yer aldığı birinci sayfa fotoğrafını alıntılayarak bir paylaşım yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "EYT’yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!" dedi.