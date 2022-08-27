Yandaş gazete manşetine taşıdı: 'Kılıçdaroğlu içeriden nasıl bilgi alıyor, köstebeği kim?'

Bugün Yeni Şafak gazetesinde manşetten görülen "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı haberde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı paylaşım ve açıklamalar gündeme getirildi.

Gazete haberinde, “KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber alıp rol kapan Kılıçdaroğlu, bu kez de ‘icra affında’ sahne aldı. 80 günlük emeğin ürünü düzenlemenin açıklanmasına günler kala ‘Borçlarınızı sakın ödemeyin!’ diye çağrı yapan Kılıçdaroğlu’nun, içeriden nasıl bilgi aldığı merak konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun köstebeği kim” ifadelerini kullandı.

Ayrıca A Haber’de de daha önce “Hükümetin planları CHP'ye nasıl sızdırılıyor? Bürokrasideki köstebekler kimler? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ajanları devrede!” sorusu sorulmuştu.