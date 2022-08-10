Erdoğan'dan talimat: Kılıçdaroğlu'nun iddiasını araştırın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız” açıklamasında bulunmuştu.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre, AKP MKYK toplantısında bu açıklamaya ilişkin talimat veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iddiayı araştırma talimatı verdi. AKP kurmaylarının, Kılıçdaroğlu’nun iddialarının hukuki boyutuyla ilgili araştırma yaparak Erdoğan’a sunacağı öğrenildi.