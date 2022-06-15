Yandaş yazar 'farklı' bir anket sonucu paylaştı

Son dönemde kamuoyuna yansıyan anketlerde AKP'nin oy oranlarında düşüş görülürken, yandaş yazar Mehmet Acet, bugün aksi yönde bir anket sonucu paylaştı.

Haber Merkezi

Son dönemde AKP'nin oy oranının yüzde 30 bandına ve aşağısına indiği, İYİP'in ise yüzde 20 bandına yaklaştığını gösteren anket sonuçlarına yandaş basından yanıt geldi.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Areda Survey’in anket sonucunu köşesine taşırken, yüzde 52,5'un Cumhur İttifakı, yüzde 47,5'in Millet İttifakı adayına oy vereceğini söylediğini öne sürdü.

Acet, şu ifadeyi kullandı:

“Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” şeklindeki standart soruya, cevap verenlerin oranına bakıldığına, toplam oylar bakımından muhalefetin bir adım önde olduğu görülüyor.

AK PARTİ: %36,6

CHP: %24,0

İYİ PARTİ: %12,8

HDP: %10,2

MHP: %10,1

Haber

AKP'li belediye Afgan işçileri insanlık dışı koşullarda çalıştırıyor: Yaralı işçiler tedavi edilmiyor!