KONDA'nın seçim anketi tartışma konusu olmuştu: 'Anket sahte değil, gerçek'

Bir İYİP yöneticisi tarafından paylaşılan, sonrasında Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz'ın 'sahte' dediği anket sonuçlarına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Halktv'den İsmail Saymaz, konuya ilişkin yazısında anketin KONDA tarafından yapıldığını aktardı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İki gündür Twitter'da Konda Araştırma'ya ait olduğu ileri sürülen bir görsel dolaşıyor. Görselde, AK Parti'nin oyunun yüzde 28.7'ye indiği, İyi Parti'nin ilk defa yüzde 20'nin üzerine çıkarak, yüzde 21.7'ye ulaştığı görülüyor.

Herkes birbirine "Anket gerçek mi?" diye soruyor.

Cevap veriyorum:

Evet.

Konda, geçen 14-15 Mayıs'ta 36 şehir, 122 ilçe ve 178 mahalle ve köyde 3260 kişiyle görüşerek, anketi hazırladı.

Araştırmaya göre kararsızlar yüzde 27.9 ile açık ara birinci parti.

AK Parti yüzde 18.6, CHP yüzde 16, İyi Parti yüzde 14, HDP yüzde 7.9, MHP yüzde 4.8, diğerleri yüzde 3.4 alıyor.

Yüzde 7.5'i oy kullanmayacağını söylüyor.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra tablo şöyle şekilleniyor:

AK Parti yüzde 28.7, CHP yüzde 24.7, İyi Parti yüzde 21.7, HDP yüzde 12.2 ve MHP yüzde 7.5.

Diğerleri yüzde 5.2.

Katılımcılara "Seçim olsa bu muhalefetin adayına oy verir misiniz?" sorusu soruldu.

Yüzde 57'i vereceğini, yüzde 43'ü vermeyeceğini söyledi.

"Son dönemde fiyatların/enflasyonun hızlı yükseldiği hakkında ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Yüzde 68'i "Hükümetin yanlış politikalarının sonucudur" dedi.

MHP'lilerin yüzde 45'i ve AK Partililerin yüzde 14'ü hükümeti sorumlu gösterdi.

"Başkanlık sisteminden itibaren son beş yılda hükümetin politikaları ülke ekonomisini nasıl etkiledi?" sorusu yöneltildi.

Yüzde 35'i olumsuz ve yüzde 33'ü çok olumsuz, yüzde 19'u olumlu ve yüzde 11'i çok olumlu etkilediğini söyledi.