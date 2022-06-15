AKP'li belediye Afgan işçileri insanlık dışı koşullarda çalıştırıyor: Yaralı işçiler tedavi edilmiyor!

AKP'li Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş elbiseleri ile Beykoz’da uzun süredir çalışan yabancı işçilerin "kayıt dışı" çalıştırılan Afgan sığınmacılar olduğu öğrenildi.

Yeşil Beykoz gazetesinde yer alan habere göre, sağlıksız ve sigortasız şartlarda çalıştırılan işçilerin Zeytinburnu’ndan Beykoz’a getirildiği bilgisine ulaşıldı.



Öte yandan Beykoz Belediyesi’nin işçiler için Dereseki mevkiinde ormanlık alan içinde bir konteyner kurarak barındığı tespit edildi. Afgan işçilerin sağlıksız koşullarda ve sigortasız olarak çalıştırıldığı öğrenildi. Söz konusu işçilerin barınma merkezinde, iş kazalarından dolayı yaralanan bazı Afgan işçilerin olduğu ancak tedavilerinin yapılmadığı gözlemlendi.

Yeşil Beykoz gazetesinde konuşan ve görüntü alınmasını istemeyen Afgan işçi “Bizi Zeytinburnu’ndan getirdiler. Aslında orada kalsak iyiydi, orada bir özel hastane var, İranlılara ve Afganlara bakıyorlar. Hastalanınca tedavi oluyorduk ama burda olamıyoruz çünkü kimliğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları mağduriyeti anlatan işçiler, sözlerini şöyle noktaladı: “Paralarımız elden veriliyor çünkü kayıt dışı çalışıyoruz. Hastane imkânımız yok, yemek veriyorlar ama bir kaza geçirdiğimizde güvencemiz yok, taşerona çalışıyoruz.”



