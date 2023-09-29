Yandaş 'uluslararası' dernekten Altın Portakal'daki sansüre destek

Kurucuları arasında gerici Ensar Vakfı'na yakın birinin yanı sıra yandaş yayın kuruluşlarında görev almış isimler olan Uluslararası Sinema Derneği, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki sansürü savunan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, festivalin sinema sektöründe yer alan bazı STK'lar tarafından politize uçlara kaydırıldığı iddia edilerek, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütlerinin provokasyonlarına ve özellikle FETÖ propagandasına açık bir hale getirildiğini üzüntüyle takip etmekteyiz. Yeni yönetmenlerin, yeni yeteneklerin ve özgün üslupların keşfedilme alanı olması beklenen film şenliklerinin terör örgütü propagandası yapılan filmlerin kalkışma alanlarına dönüştürülmesi kabul edilemez."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü propagandası yapılan filmlere karşı önlem almanın 'sansür' olarak diretilmesi de başka bir garabettir. Devlet kurumlarına karşı girişilen iftiralara ve itibarsızlaştırmaya son verilerek ülkemizdeki bütün festivallerin filmlerin konuşulduğu, sinemanın yaşatıldığı şenlikler olmasını bekliyoruz."

Uluslararası Sinema Derneği

Sitesinde kendisini "kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu" olarak tanıtan Uluslararası Sinema Derneği, 2020'de kurulmuş.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 2 kez "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali"ni gerçekleştiren dernek, festivalde Türk Devletleri Teşkilatı (Türksoy) üye ülkelerinin sinema ve belgesel filmlerinin yarıştığını belirtiyor.

Etkinliklerinden birisinin de "Yesevi Sinema Akademisi" olduğunu kaydeden dernek, sinemaya ilişkin İstanbul’daki Anadolu İmam Hatip Lise öğrencilerine eğitim altyapıları eğitimleri verildiğini söylüyor.

Ensar Vakfı'ndan isim kurucular arasında

Derneğin söz konusu kurucu üyeleri şöyle: Ali Osman Emirosmanoğlu, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, İhsan Kabil, İsrafil Kuralay, Ahmet Edebali, Şükrü Sim, Bilal Arıoğlu ve Kemal Çiftçi.

Kuruculardan Ali Osman Emirosmanoğlu, 1960'lı yıllarda İstanbul İmam Hatip Okulunda okudu. 1969 yılında Yüksek İslam Enstitüsünü, 1970 yılında İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitirdi.

Eğitimlerinin ardından Elif Film adından bir film şirketi kuran Emirosmanoğlu'nun, aralarında Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinden esinlendiği filmler de olan çalışmaları bulunuyor. Emirosmanoğlu'nun, Ensar Vakfı'nın kuruluşundan bu yana da vakfa hizmet ettiği belirtiliyor.

Diğer kurucu üyelerin de arasında İslam ve Türkçülüğe dair filmleri bulunan isimler var. Bununla birlikte, kurucu üyelerinin birçoğunun Yeni Şafak ve TGRT gibi iktidara yakın yayın kuruluşlarında geçmişi bulunuyor.