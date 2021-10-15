Yandaş Sabah gazetesi 'yeni asgari ücreti' duyurdu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırının 3 bin 49, yoksulluk sınırının ise 9 bin 931 lira olduğunu açıklamıştı.

Artan gıda fiyatları sonrası bu sınırın yıl sonuna doğru çok daha yukarılara çıkması beklenirken, yandaş Sabah gazetesi yeni asgari ücreti şimdiden hesapladı.

Sabah'ın "Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı" başlıklı haberinde, şöyle denildi:

"Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz."

Emekçilerin önümüzdeki yılda da açlık sınırında bir maaş alacağını öne süren bu haber, görüşmeler öncesinden AKP'nin tavrını ortaya koyması açısından da dikkat çekici.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı.