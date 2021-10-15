AKP iktidarını özetleyen 'vizyon': Yoksulluk başvuruları artık e-devletten

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak" dedi.

İşsizlik rakamlarının 10 milyona ulaştığı, açlık sınırının 3 bin, yoksulluk sınırının 10 bin liraya yükseldiği Türkiye'de sosyal yardım yapılması için genellikle aranan kural emekçilerin aylık hane gelirinin 852 liranın altında olması.

Bakan Yanık'ın sayıları 7 milyona yaklaşan sosyal yardım alan hanelere ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz" sözleri, ülkedeki yoksulluk tablosunu da özetliyor.

991 binden 6 milyon 630 bine

Türkiye'de yoksulluğun ne kadar arttığına ilişkin önemli verilerden biri olan sosyal yardım almak durumunda kalan hane sayısı bir yılda yüzde 102 artarak rekor kırarken, AKP bunu da "başarı" olarak sunmaya başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı verilerine göre Türkiye'de 6 milyon 630 bin hane açlık sınırının altında kaldı ve sosyal yardım aldı.

Bu rakam AKP iktidara geldiğinde 991 bindi.

Sosyal yardımları açlık sınırının altında kalan yoksullara veriyorlar

"Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852,53 TL) az olan haneler", "sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler..."

AKP'nin sayısının artmasından gurur duyduğu bu yardımların yapıldığı ailelerden aranan şartı yukarıdaki cümleler özetliyor.

Açlık sınırının üç bin liraya çıktığı, yoksulluk sınırının 10 bin liraya dayandığı Türkiye'de, sosyal yardım alabilmek için bir haneye giren miktarın 852 liranın altında olması bekleniyor.