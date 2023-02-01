Yandaş medyanın 'aykırı' sesi kovuldu mu?

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize dair yaptığı eleştirilen haber sunumlarıyla gündem olan TGRT Haber Ana Haber sunucusu Ekrem Açıkel'in ekrandan uzaklaştırıldığı iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Açıkel, “Değerli dostlarım, beni yalnız bırakmayan can kardeşlerim, canım Türkiyem. Benden duymanızı isterim. Aksi size saygısızlık olurdu. Dönemsel yorgunluk sebebiyle dinlenmem gerekti. Bu akşamla birlikte bir süre TGRT Ana Haber bülteninde olamayacağım. Twitter’dan yazar çizerim” ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “TGRT’de ana haberleri sunan Ekrem Açıkel, bu görevinden ayrılmak zorunda bırakıldı. Başarısızlıktan mı? Tam aksine… Ekrem, eleştirel sunumuyla TGRT ana haberleri izlenir kılmıştı. Bu yüzden seçim döneminde ekrandan çekiliyor.” dedi.