CHP'li Sezgin Tanrıkulu Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Büyük bir aksilik olmadığı sürece Kılıçdaroğlu 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak” dedi.

TELE1’de yayımlanan 'Habere Doğru' isimli programa konuk olan Tanrıkulu, Millet İttifakı’nın adaylığı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak."