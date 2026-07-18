Yandaş medya duyurdu: 'Yargıtay CHP'nin butlan kararı için adli tatil sonrası toplanacak'

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği "mutlak butlan" kararına ilişkin temyiz sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkemenin 21 Mayıs'ta açıkladığı kararın dosyası, 56 gün sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay'a ulaştı. Dosyanın incelemesini Yargıtay 3. Hukuk Dairesi gerçekleştirecek.

Yandaş Türkiye gazetesinin aktardığına göre, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatil nedeniyle dosyanın değerlendirilmesi yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül sonrasına kalacak.

Yargıtay sonrası süreç nasıl işleyecek?

Gazeteye göre, Yargıtay’ın önünde iki seçenek bulunuyor.

Yargıtay’ın, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını hukuka uygun bularak onaması durumunda kurultay tamamen geçersiz sayılacak. Mahkemenin aldığı “karar kesinleşinceye kadar eski yönetimin tedbiren görevde kalması” yönündeki geçici tedbir kararı işlevini tamamlayacak ve ortadan kalkacak. Esastan onanan karar doğrultusunda mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi artık geçici olarak değil, hukuki zorunluluk gereği kalıcı olarak yönetime gelecek.

Bu durumda görev devrini alan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, partiyi yasal süreler içinde yeni bir genel başkan ve parti meclisi seçimi yapmak üzere kurultaya taşımakla yükümlü olacak.

Yargıtay’ın, kurultay sürecinde mutlak butlan gerektirecek hukuka aykırılıklar veya usulsüzlükler olmadığına hükmederek kararı bozması hâlinde ise Özgür Özel ve yönetimi görevine geri dönecek. Ancak Yargıtay’ın bozma kararı vermesi hâlinde Bölge Adliye Mahkemesi'nin karara direnme ihtimali de bulunuyor. Mahkeme kararında direnirse dosya, bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne gidecek. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun vereceği karar ise kesin ve bağlayıcı olacak.

Özel'in gözü Yargıtay kararında

Yargıtay’ın pazartesi günü atacağı adımı beklediklerini belirten Özel, "Gözümüz, kulağımız pazartesi günü Yargıtay’da. Yargıtay ya bu tarihi hatadan dönecek ya da bu milletin iktidar umutlarına yapılmış olan bu darbeyi görüşmeden ta sonbahara kadar bırakacak" demişti.

Partisinin olası kararlara karşı hazırlık yaptığını söyleyen Özel, “Asla umutsuzluğa kapılmayın. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız” ifadelerini kullandı.

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