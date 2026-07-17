Mutlak butlan kararı 56 gün sonra Yargıtay'a gönderildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin verilen "mutlak butlan" kararına karşı yapılan temyiz başvurusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Özgür Özel yönetiminin itirazını içeren dosya, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 56 gün bekletildikten sonra Yargıtay'a gönderildi.

Böylece süreçte son sözü söyleyecek olan Yargıtay'ın dosya üzerindeki incelemesi resmen başladı.

Özel yönetimi temyize gitmişti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs'ta verdiği kararla CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı "mutlak butlan" gerekçesiyle yapıldığı tarihten itibaren hükümsüz saymıştı.

Mahkeme, kurultayın ardından yapılan olağan ve olağanüstü kurultaylarla bu süreçte alınan tüm kararları da iptal etmiş; Özgür Özel ile mevcut parti organlarını tedbiren görevden uzaklaştırarak, karar kesinleşinceye kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesindeki parti yönetiminin görevde kalmasına hükmetmişti.

Kararın ardından Özgür Özel yönetimi, hükmün kaldırılması talebiyle dosyayı Yargıtay'a taşımıştı.

İtiraz geri çekilmiş, Özel bireysel başvuru yapmıştı

Süreçte, mahkeme kararıyla görevde kabul edilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin parti avukatlarını görevden aldığı ve daha önce yapılan temyiz başvurusunu geri çektiği belirtilmişti.

Bunun üzerine Özel'in bireysel olarak temyiz başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun ardından dosyanın Yargıtay'a gönderilmesi için hukuki sürecin yeniden işletildiği ifade edilmişti.

Özel gecikmeye tepki göstermişti

Dosyanın Yargıtay'a sevk edilmesi, Özgür Özel'in son günlerde yaptığı açıklamaların ardından gerçekleşti.

Özel, dosyanın yaklaşık iki ay boyunca Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde bekletildiğini belirterek, sürecin bilinçli şekilde uzatıldığını savunmuştu. Dosyanın adli tatil öncesinde Yargıtay'a gönderilmemesinin, üst mahkemenin inceleme yapmasının önüne geçmeyi amaçladığını ileri süren Özel, "Bir dosyayı elde tutup Yargıtay'a göndermemek ne demek?" sözleriyle tepki göstermişti.

Gözler Yargıtay'da

Independent Türkçe'nin haberine göre dosyanın Yargıtay'a ulaşmasının ardından yüksek mahkemenin, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararını hukuka uygun bulup bulmayacağı merak konusu oldu.

Yargıtay'ın vereceği kararın, hem CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın hukuki statüsü hem de parti yönetimine ilişkin tedbir kararının geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.

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