Yandaş gazete AKP'nin yeni elektrik faturası formülünü duyurdu

Erdoğan'ın bakanlarla yarın yapacağı toplantıda elektrik faturalarının gündem edileceği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, toplantıda mesken abonelerinin elektrik tüketimlerinin günlük 7 kWh'a kadar olan kullanımları düşük kademeli tarifeden, bunun üzerindeki kısım ise yüksek kademeli tarifeden faturalandırılırken, bu rakamın günlük 8 kWh'ye çıkarılması gündemde. Faturalarda yer alan yüzde 18'lik KDV'nin yalnızca meskenlerle sınırlı olmak kaydıyla düşürülmesi de konuşulacak.

Habere göre esnafa getirilmesi planlanan kademeli tarifeyle ilgili oranlar da görüşülecek. Küçük esnaf için, konutlarda olduğu gibi ortalama tüketim miktarının belirlenerek, o miktara kadar olan kısmın daha düşük faturalandırılacağı öne sürülüyor.

Abone gruplarında bugüne kadar "ticarethane" statüsünde yer alan Cemevi, dernek ve vakıfların da bu gruptan çıkarılarak, daha düşük faturalandırılan bir abone grubuna geçirilmesi planlanıyor.

Söz konusu adımların gelen soygun düzeyindeki faturalara ciddi bir etkisinin olmayacağı belirtiliyor.