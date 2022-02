Ankara'da halk fatura soygununa karşı sokağa çıktı

Ankara'da halk, fatura soygununa karşı TKP'nin çağrısıyla Ulus Meydanı'nda eylem yaptı.

Eyleme çok sayıda yurttaş faturasını alıp geldi, tepkilerini tencere tava çalarak dile getirdi.

Eylemde ilk olarak emekli bir yurttaş olan Lale Çukurkavaklı söz aldı ve "Bizler alnının teriyle emeğini ekmeğini kazanan emekçi yurttaşlarız. Şu kışta, şu salgın günlerinde zarar ettiklerini söyleyerek gazımızı, elektriğimizi kesen doğalgaz şirketlerinin patronları utanmadan bizleri soğukta yaşamaya tek odada çoluk çocuk sığınmaya mahkum ediyor. Oysa biz milyonlarız!" dedi.

Bu ses ülkemizin her yanında yankılanacak, bu soygun düzenini değiştireceğiz.

— TKP (@tkpninsesi) February 13, 2022

Sonrasında TKP Merkez Konseyi adına söz alan Ali Ufuk Arikan, şöyle konuştu:

"Bu soygunun her ay tekrar tekrar önümüze geldiğini görüyoruz ve bizim buna hiç ses çıkartmayacağımıza dair bir öngörüleri var. Biz bugün bu sesi çıkartmak, bu soyguna karşı gerçekten mücadele edecek halkın burada olduğunu haykırmak için bir araya geldik. Bundan sonra Ankara'nın her yerinde devletleştirme çağrısı, bu soygunun durması için her yerinde mücadele sürecek ve bu mücadele büyüyecek. Bu soyguna dair çok açık, çok net bir çözüm önerimiz var: Hemen devletleştirmek. Hiç lafı eveleyip gevelemiyoruz, doğrudan devletleştirme istiyoruz."