Maltepe'de polis dükkanlara asılan elektrik faturalarını söküyor!

İstanbul Maltepe'de, yüksek fatura bedellerini gösteren afişlerin dükkan kapılarına asılmasına polis engel oluyor.
Maltepe'ye bağlı Yalı Mahallesi Beşçeşmeler Meydanı'na dün 150 kişilik polis ekibinin gelerek afişleri asan dükkan sahiplerini uyardığı ve mekanda bulunanlara GBT uyguladığı belirtildi.
Polis ekiplerinin bugün mahalleye yeniden gelerek afişleri sökmeye başladığı öğrenildi.
Meydanda bulunan bir dükkan haricindeki tüm esnaf, yüksek fatura bedellerini gösteren afişleri kapıya asmıştı.
Meydana gelen polis ekiplerinin dükkan sahiplerini uyardığı ve ve çeşitli gerekçelerle yüksek miktarlarda cezalar kestiği aktarıldı.