Beyoğlu'ndaki fatura eylemine polis engeli

Beyoğlu ilçesinde Sururi Mehmet Efendi Dayanışma Komitesi çağrısıyla bu akşam fatura soygununa karşı bir yürüyüş planlayan mahalleli polis engeliyle karşılaştı.

Yüksek faturalarını kartonlara yazan yurttaşlar cadde üzerinde yaptıkları açıklamanın ardından eylemlerini sonlandırdı.

Faturalarını ödeyemeyen yurttaşlar bunu protesto etmek için yürüyüş bile yapamadıklarını, bu yaratılan polis ablukasının düzenin hayatlarında yarattığı sıkışmanın aynısı olduğunu belirtti.

Dayanışma Komitesi üyeleri mahallede soyguna karşı protestoya devam edileceğini, enerjide devletleştirme gerçekleşene kadar mücadeleye devam edeceğini ilan etti ve tüm mahalle halkını bu akıl almaz faturalara karşı ayağa kalkmaya çağırdı.