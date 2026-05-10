Yandaş basın duyurdu: CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

CHP'li belediyelere yönelik soruşturma izinlerine bir yenisi daha eklendi.

Yandaş Sabah gazetesi, CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu.

Habere göre İçişleri Bakanlığı, belediyenin 2024 yılında Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı dekorasyon harcamalarıyla ilgili iddialar üzerine soruşturma izni verdi.

AKP'li Meclis üyesi şikayet etti

Yaklaşık 2 milyon liralık organizasyon ve süsleme işinde ihale mevzuatına aykırı işlemler yapıldığı öne sürüldü. İlgili dekorasyon çalışmasının yüklenici firma tarafından 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandığı, ancak ihalenin 31 Aralık 2024’te gerçekleştirildiği iddia edildi. Sözleşmenin ise 15 Ocak 2025 tarihinde imzalandığı ileri sürüldü.

Süreci gündeme taşıyan isim ise AKP’li Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin oldu. Şahin’in, söz konusu iddiaları İçişleri Bakanlığına taşıdığı ve bunun ardından inceleme başlatıldığı ifade edildi.